Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Μόνο με πώληση ρεκόρ φεύγει ο Στρακόσια - Απέρριψε ήδη συμβόλαιο 2.5 εκατ.! 17-02-2026 19:45 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Γιατί ο Θωμάς Στρακόσια δεν συζητάει την πιθανή μεταγραφή στην Κόβεντρι, η ομάδα που τον... χρύσωνε και την απέρριψε και πόσα χρήματα θα ζητήσει ο Μάριος Ηλιόπουλος για να τον πουλήσει. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ Αδιανόητες αναλογίες: Ιωάννα Μαλέσκου, δεν παίζεσαι... (Pics) dailymedia.gr Το μυστήριο της 21ης Δεκεμβρίου στην Αμφίπολη: Το μυστικό που έκρυβε ο Τύμβος Καστά στο εσωτερικό του menshouse.gr Βρες το έμβλημα της ομάδας: Μπορείς το 10/10 στο ποδοσφαιρικό κουίζ που χάνουν και επαγγελματίες παίκτες; menshouse.gr Μέσος μισθός 4.400€, γεμάτη ευκαιρίες: Η πρωτεύουσα με την υψηλή ποιότητα ζωής που επιλέγουν όλο και περισσότεροι Έλληνες menshouse.gr Φαίνεται εύκολο, όμως μόνο 1 στους 10 κάνει το απόλυτο 10/10: Μπορείς να βρεις σε ποιες χώρες ανήκουν αυτές οι σημαίες; menshouse.gr Ο Μάρκος του «Ευτυχισμένοι μαζί»: Πώς είναι σήμερα ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος που κάνει αυτό που πάντα ήθελε (Pics) dailymedia.gr Εκτός από τη Μεσσηνία: Ο νομός – έκπληξη που το κόμμα Σαμαρά σαρώνει instanews.gr Φορτσάρει στην τελική ευθεία: Οι 3 μεταγραφές Τσίπρα για να χτυπήσει την πρωτιά από τη ΝΔ instanews.gr Μόνο με πώληση ρεκόρ φεύγει ο Στρακόσια - Απέρριψε ήδη συμβόλαιο 2.5 εκατ.! SHARE