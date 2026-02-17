Μόνο με πώληση ρεκόρ φεύγει ο Στρακόσια - Απέρριψε ήδη συμβόλαιο 2.5 εκατ.!

Γιατί ο Θωμάς Στρακόσια δεν συζητάει την πιθανή μεταγραφή στην Κόβεντρι, η ομάδα που τον... χρύσωνε και την απέρριψε και πόσα χρήματα θα ζητήσει ο Μάριος Ηλιόπουλος για να τον πουλήσει.

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