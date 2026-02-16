Απέρριψε διεθνή Έλληνα για τον Ολυμπιακό ο Μεντιλίμπαρ - Θέλει να γυρίσει ο Βέλντε!

Η πρώτη μεταγραφή που θα ψάξουν οι Πειραιώτες το καλοκαίρι, η περίπτωση Έλληνα άσου που ήδη «κόπηκε» και τι συμβαίνει με τον Κρίστοφερ Βέλντε που ψάχνεται να φύγει από το MLS και θέλει ξανά... Γλυφάδα.

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