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Απέρριψε διεθνή Έλληνα για τον Ολυμπιακό ο Μεντιλίμπαρ - Θέλει να γυρίσει ο Βέλντε!

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Η πρώτη μεταγραφή που θα ψάξουν οι Πειραιώτες το καλοκαίρι, η περίπτωση Έλληνα άσου που ήδη «κόπηκε» και τι συμβαίνει με τον Κρίστοφερ Βέλντε που ψάχνεται να φύγει από το MLS και θέλει ξανά... Γλυφάδα.

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Απέρριψε διεθνή Έλληνα για τον Ολυμπιακό ο Μεντιλίμπαρ - Θέλει να γυρίσει ο Βέλντε!