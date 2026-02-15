«Ολυμπιακός είμαι, αλλά…»: Η ατάκα-έπος του Μάστορα για τον Ομπράντοβιτς μόλις τον είδε στα μπουζούκια

Τα είπε... όλα.

Μία παρέα με κοινό «πράσινο» παρελθόν βρέθηκε στα μπουζούκια το βράδυ της Παρασκευής. Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους και ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, που συνυπήρξαν ως παίκτης και προπονητής στον Παναθηναϊκό διασκέδασαν στο μαγαζί που τραγουδούν ο Αντώνης Ρέμος με τον Χρήστο Μάστορα.