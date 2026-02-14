Πουλάει στην Αραβία Έλληνα παίκτη ο Ολυμπιακός με απόφαση Μεντιλίμπαρ!

Ο διεθνής άσος δεν υπολογίζεται από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και αφού βρέθηκε ομάδα που ενδιαφέρεται να τον υπογράψει, δεν θα αργήσει να κλείσει η συμφωνία.

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