«All In» Ολυμπιακού για Τσιμίκα - Πακέτο με 2η επιστροφή Έλληνα

Τα νέα δεδομένα για τον Κώστα Τσιμίκα και την απόφασή του μετά την... περιπέτεια στη Ρόμα και ποιος είναι ο δεύτερος Έλληνας που βρίσκεται στο scouting των Πειραιωτών.