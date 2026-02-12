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Έκλεισε δύο σπέσιαλ μεταγραφές ο Ριμπάλτα - Έρχονται ελεύθεροι στην ΑΕΚ

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Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα ήρθε σε συμφωνία από τώρα με δύο εξαιρετικούς παίκτες που έρχονται να ανεβάσουν το επίπεδο στα μπακ της ομάδας και μάλιστα με μηδενικό κόστος.

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Έκλεισε δύο σπέσιαλ μεταγραφές ο Ριμπάλτα - Έρχονται ελεύθεροι στην ΑΕΚ