Έκλεισε δύο σπέσιαλ μεταγραφές ο Ριμπάλτα - Έρχονται ελεύθεροι στην ΑΕΚ

Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα ήρθε σε συμφωνία από τώρα με δύο εξαιρετικούς παίκτες που έρχονται να ανεβάσουν το επίπεδο στα μπακ της ομάδας και μάλιστα με μηδενικό κόστος.

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