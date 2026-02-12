Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Έκλεισε δύο σπέσιαλ μεταγραφές ο Ριμπάλτα - Έρχονται ελεύθεροι στην ΑΕΚ 12-02-2026 18:45 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα ήρθε σε συμφωνία από τώρα με δύο εξαιρετικούς παίκτες που έρχονται να ανεβάσουν το επίπεδο στα μπακ της ομάδας και μάλιστα με μηδενικό κόστος. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ Η ευχάριστη έκπληξη του Σορετίρε... menshouse.gr Πήρε το πράσινο φως: Η γνωστή δημοσιογράφος που θα είναι υποψήφια με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα instanews.gr Ξέχασε τις ξαπλώστρες των 50€: Το νησί του Σεπτεμβρίου που δεν αδειάζει το πορτοφόλι σου, έχει ζεστά νερά και υπέροχο φαγητό menshouse.gr Βρες σε ποια χώρα βρίσκεται η πόλη: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το δύσκολο κουίζ γεωγραφίας, είσαι mastermind menshouse.gr Κλέλια Ρένεση: Σερβιτόρα σε ταβερνάκι των Γρεβενών (Pics) dailymedia.gr Χριστίνα Βραχάλη: Εντυπωσιακή όσο ποτέ στην πρεμιέρα της «Αθλητικής Κυριακής» στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ dailymedia.gr Παίκτης για τον οποίο αξίζει κάθε οικονομική υπέρβαση menshouse.gr Έκπληξη με τον γιο του Γιώργου Παπανδρέου… instanews.gr Έκλεισε δύο σπέσιαλ μεταγραφές ο Ριμπάλτα - Έρχονται ελεύθεροι στην ΑΕΚ SHARE