MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Δεν έπαιξε λεπτό, αλλά ο Μεντιλίμπαρ ζήτησε να μείνει στον Ολυμπιακό!

0
Ποιος είναι ο Έλληνας που έπεισε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τις μεταγραφές των Αντρέ Λουίς και Κλέιτον στον Ολυμπιακό και η εισήγηση του Βάσκου προπονητή που προκάλεσε αίσθηση!

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

 

Δεν έπαιξε λεπτό, αλλά ο Μεντιλίμπαρ ζήτησε να μείνει στον Ολυμπιακό!