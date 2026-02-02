«Βασικός στον Ολυμπιακό ο Κλέιτον» - Μεγάλο bonus για Αντρέ Λουίς

Ποια η συμφωνία για μετακίνηση του Αντρέ Λουίς στον Ολυμπιακό, πώς μοιράστηκαν τα ποσοστά μεταπώλησης και γιατί στο Λιμάνι αποφάσισαν να φέρουν τον Κλέιτον για την επίθεση αντί του Γιάρεμτσουκ.

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