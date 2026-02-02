Μεγάλες αλλαγές στον Ολυμπιακό μετά την ΑΕΚ – Κλείνει ακριβή μεταγραφή

Οι 2+1 μεταγραφές που θέλει ο Ολυμπιακός μέχρι το τέλος της εβδομάδας, τα τέσσερα νέα πρόσωπα στην 11αδα του Μεντιλίμπαρ μετά το ντέρμπι και οι εξελίξεις με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.