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Μεγάλες αλλαγές στον Ολυμπιακό μετά την ΑΕΚ – Κλείνει ακριβή μεταγραφή

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Οι 2+1 μεταγραφές που θέλει ο Ολυμπιακός μέχρι το τέλος της εβδομάδας, τα τέσσερα νέα πρόσωπα στην 11αδα του Μεντιλίμπαρ μετά το ντέρμπι και οι εξελίξεις με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

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Μεγάλες αλλαγές στον Ολυμπιακό μετά την ΑΕΚ – Κλείνει ακριβή μεταγραφή