Ακυρώνει κλεισμένη μεταγραφή ο Μεντιλίμπαρ - Στην Ελλάδα ομάδα της La Liga για Έσε

Ποιος παίκτης που ετοίμαζε βαλίτσες για Ελλάδα θα πρέπει να περιμένει μετά από απόφαση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο ισπανικός σύλλογος που θέλει τον Σαντίαγκο Έσε και η απόφαση για Μουζακίτη!

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