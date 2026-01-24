Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Ο Ναντίρ… εκλεκτός της ΑΕΚ - Νέα πανάκριβη μεταγραφή Ηλιόπουλου 24-01-2026 22:40 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Μαροκινός που ταιριάζει σε Μάρκο Νίκολιτς και έχουν ξεχωρίσει οι Ριμπάλτα και Μαλφιτανό, είναι ο ένας από τους δύο εκλεκτούς για τη μεσαία γραμμή της. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ Δεν θα το πιστεύεις: Δες απόψε στο Ertflix την ταινία - έπος που για 133 λεπτά σε κρατάει δικό της menshouse.gr Η αλήθεια για τον Ετιέν Καμαρά menshouse.gr Χώρισαν ο Φώτης Ιωαννίδης και η Ελένη Βουλγαράκη; dailymedia.gr Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα: Δύο νέες αποχωρήσεις στο κόμμα της Καρυστιανού instanews.gr Έπιασε τους πάντες στον ύπνο: Η τέλεια μεταγραφή του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη instanews.gr Επιστρέφει στην υποκριτική μετά από 8 χρόνια: Αυτή θα είναι η σειρά που θα παίξει ο Νίκος Μουτσινάς dailymedia.gr Οι οιωνοί είναι εξαιρετικοί: Η ελληνική ταινία που είναι προορισμένη να κάνει hit στις καρδιές του κοινού menshouse.gr 10/10 μόνο εξπέρ: Εάν κάνεις κάτω από 2 λάθη σε αυτό το δύσκολο κουίζ γεωγραφίας, είσαι φαινόμενο γνώσεων menshouse.gr Ο Ναντίρ… εκλεκτός της ΑΕΚ - Νέα πανάκριβη μεταγραφή Ηλιόπουλου SHARE