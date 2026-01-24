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Ο Ναντίρ… εκλεκτός της ΑΕΚ - Νέα πανάκριβη μεταγραφή Ηλιόπουλου

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Ο Μαροκινός που ταιριάζει σε Μάρκο Νίκολιτς και έχουν ξεχωρίσει οι Ριμπάλτα και Μαλφιτανό, είναι ο ένας από τους δύο εκλεκτούς για τη μεσαία γραμμή της.

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Ο Ναντίρ… εκλεκτός της ΑΕΚ - Νέα πανάκριβη μεταγραφή Ηλιόπουλου