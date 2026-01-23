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Φεύγει ο Πασχαλάκης από Ολυμπιακό - Από το Champions League ο αντικαταστάτης του

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Γιατί ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης θα αλλάξει φανέλα το καλοκαίρι, η απόφαση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και η λίστα με τα πολύ δυνατά ονόματα που έχει κυκλοφορήσει.

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Φεύγει ο Πασχαλάκης από Ολυμπιακό - Από το Champions League ο αντικαταστάτης του