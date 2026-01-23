Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Φεύγει ο Πασχαλάκης από Ολυμπιακό - Από το Champions League ο αντικαταστάτης του 23-01-2026 22:57 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Γιατί ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης θα αλλάξει φανέλα το καλοκαίρι, η απόφαση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και η λίστα με τα πολύ δυνατά ονόματα που έχει κυκλοφορήσει. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ. Κάθε φορά σαν πρώτη φορά: Το Netflix έφερε την ταινιάρα του Νόλαν που οι φαν έχουν κρυφό νο1 στην καρδιά τους menshouse.gr Μένιος Σακελλαρόπουλος: O νέος «Ανδρέας Γεωργίου» του Mega dailymedia.gr Φαίνεται με τη μία για τον Γιάγκουσιτς menshouse.gr Αυτή είναι η αλήθεια: Ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ θα έχει καλύτερη ομάδα φέτος; (Vid) menshouse.gr «Κλέβει» τον νούμερο ένα σπορτκάστερ της Cosmote TV ο ΣΚΑΪ dailymedia.gr 10/10 μόνο εξπέρ: Εάν κάνεις κάτω από 2 λάθη σε αυτό το δύσκολο κουίζ γεωγραφίας, είσαι φαινόμενο γνώσεων menshouse.gr Περνάει στη στροφή Μητσοτάκη και Τσίπρα: Ο Ανδρουλάκης αιφνιδιάζει και κάνει τη διαφορά instanews.gr Στο τέλος θα μείνει μόνη της: Τα τρία νέα πρόσωπα που αποχώρησαν από την Καρυστιανού instanews.gr Φεύγει ο Πασχαλάκης από Ολυμπιακό - Από το Champions League ο αντικαταστάτης του SHARE