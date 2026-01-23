«Η αλλαγή Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό - Δικαίωση με Μπακασέτα»

Πώς ο Ράφα Μπενίτεθ βελτίωσε την εικόνα του Παναθηναϊκού μέσα σε λίγες ημέρες, το μήνυμα με Μπακασέτα-Σάντσες και οι μεταγραφές που έρχονται.