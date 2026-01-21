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Ηχηρό το τελευταίο «χτύπημα» της ΑΕΚ - Χαφ των 6 εκατ. από Ιταλία

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Η Ένωση ψάχνει μία δυνατή μεταγραφή για τη μεσαία της γραμμή και στη λίστα της υπάρχει ένα νέο όνομα από την Ιταλία.

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Ηχηρό το τελευταίο «χτύπημα» της ΑΕΚ - Χαφ των 6 εκατ. από Ιταλία