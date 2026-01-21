Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Ο Έλληνας προπονητής που είναι Νο1 φαβορί για τον Άρη! 21-01-2026 00:26 SDNA Newsroom ΟΜΑΔΕΣ Άρης ΠΡΟΣΩΠΑ Μανόλο Χιμένεθ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Γιατί το κλίμα είναι πολύ βαρύ για τον Μανόλο Χιμένεθ και ποιον προπονητή θέλει ο Καρυπίδης τώρα και ποιον το καλοκαίρι. Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ εδώ! Στην αντεπίθεση η Καρυστιανού με Αυγερινό... instanews.gr 10/10 μόνο εξπέρ: Εάν κάνεις κάτω από 2 λάθη σε αυτό το δύσκολο κουίζ γεωγραφίας, είσαι φαινόμενο γνώσεων menshouse.gr Νέα πλατφόρμα Αλαφούζου: Το πολύ έξυπνο συνδρομητικό πακέτο που προσφέρει ευελιξία dailymedia.gr Ο στρατός μπήκε σε επιφυλακή, τα σούπερ μάρκετ άδειασαν: Όταν τα ελληνικά πλοία πήραν εντολή να σταματήσουν τα τουρκικά «με ή χωρίς τη χρήση βίας» menshouse.gr Η ζωή και το τέλος του «Σακ»: Ένα σούπερ ταλέντο που δεν έφτασε όσο ψηλά όριζε το αθλητικό «πεπρωμένο» του menshouse.gr Ο Νόλαν διάλεξε μόνο έναν: Ποιος ήταν ο Έλληνας ηθοποιός που έπαιξε σε ρόλο-κλειδί στην «Οδύσσεια» dailymedia.gr Ούτε να ακούει για ΝΔ: Βάζει «ταφόπλακα» στη συνεργασία instanews.gr Δεν είναι άγχος: Τι είναι αυτό που δεν σε αφήνει να χαρείς όταν ξεκινάς διακοπές menshouse.gr Ο Έλληνας προπονητής που είναι Νο1 φαβορί για τον Άρη! SHARE