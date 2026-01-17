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«Αντεπίθεση» Ολυμπιακού με Τσιμίκα, χαφ και εξτρέμ… 21 εκατ.!

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Το βαρύ όνομα που κυνηγάει ο Ολυμπιακός, η εξέλιξη που ανοίγει τεράστιο παράθυρο για την ομάδα του Πειραιά και η επιστροφή Κώστα Τσιμίκα που θα "τρελάνει" τον κόσμο στο λιμάνι.

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«Αντεπίθεση» Ολυμπιακού με Τσιμίκα, χαφ και εξτρέμ… 21 εκατ.!