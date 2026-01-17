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Απόφαση Ολυμπιακού για Μπετανκόρ, Ταρέμι - «Διώχνει» παίκτη ο… Μπακούλας!

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Το μέλλον των δύο επιθετικών του Ολυμπιακού και πώς η επιστροφή του Θεοφάνη Μπακούλα επισπεύδει τις αλλαγές στο ρόστερ του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

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Απόφαση Ολυμπιακού για Μπετανκόρ, Ταρέμι - «Διώχνει» παίκτη ο… Μπακούλας!