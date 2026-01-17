«Τρόμαξε» ο Μητσοτάκης όταν ρωτήθηκε αν είναι Παναθηναϊκός: «Τι είναι αυτά που λέτε!» (vid)

Ο Έλληνας πρωθυπουργός έκανε δηλώσεις για το επερχόμενο Final-4 της Αθήνας και... τρόμαξε όταν ρωτήθηξε αν παραμένει φίλος του Παναθηναϊκού.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε καλεσμένος του Νίκου Μάνεση στον ALPHA και σχολίασε το Final-4 της φετινής Ευρωλίγκας, το οποίο θα διεξαχθεί τον προσεχή Μάιο στην Αθήνα: «Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι κάναμε αυτό που έπρεπε. Φέραμε το Final Four στην Αθήνα. Από εκεί και πέρα ελπίζουμε να είναι εκεί και οι δύο ελληνικές ομάδες. Εμείς πάντως, κάναμε αυτό που έπρεπε», είπε σχετικά.

Ωστόσο, το... ζουμί της συνέντευξης ήταν λίγο νωρίτερα, όταν ο δημοσιογράφος τον ρώτησε αν παραμένει φίλαθλος του Παναθηναϊκού. «Μη με τρομάζετε έτσι!», αποκρίθηκε ο Έλληνας πρωθυπουργός, ο οποίος, ως γνωστόν, υποστηρίζει τον Ολυμπιακό.

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