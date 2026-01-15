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Η πρώτη αντίδραση Ολυμπιακού μετά τον ΠΑΟΚ - Πρόταση σε πανάκριβο χαφ!

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Ξεκίνησαν οι συζητήσεις με τον ποδοσφαιριστή και τον ατζέντη του. Πώς μπορεί να έρθει στην Ελλάδα και ο βασικός… αντίπαλος.

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Η πρώτη αντίδραση Ολυμπιακού μετά τον ΠΑΟΚ - Πρόταση σε πανάκριβο χαφ!