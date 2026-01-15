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«Τέλειωσε» δύο παίκτες με πανάκριβα συμβόλαια μετά τον ΠΑΟΚ ο Μεντιλίμπαρ

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Η δύσκολη απόφαση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τα κενά που δημιουργούνται στο ρόστερ και οι μεταγραφές του Ιανουαρίου.

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«Τέλειωσε» δύο παίκτες με πανάκριβα συμβόλαια μετά τον ΠΑΟΚ ο Μεντιλίμπαρ