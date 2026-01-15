«Τέλειωσε» δύο παίκτες με πανάκριβα συμβόλαια μετά τον ΠΑΟΚ ο Μεντιλίμπαρ

Η δύσκολη απόφαση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, τα κενά που δημιουργούνται στο ρόστερ και οι μεταγραφές του Ιανουαρίου.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ