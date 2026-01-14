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Η πιο εύκολη νίκη του ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη - Δικαίωση Λουτσέσκου

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Πώς ο Δικέφαλος πήρε μία άνετη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό που δεν απείλησε, οι επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου και η μεταγραφή που αξίζει αυτή η ομάδα. 

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Η πιο εύκολη νίκη του ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη - Δικαίωση Λουτσέσκου