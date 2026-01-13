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Ειδικό όρο για τραυματισμό έβαλε ο Ολυμπιακός σε πανάκριβο συμβόλαιο του!

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Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εισηγήθηκε την ανανέωση του συμβολαίου του, η διοίκηση του έδωσε τα χρήματα που ζητάει, όμως πήρε και τα... μέτρα της.

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Ειδικό όρο για τραυματισμό έβαλε ο Ολυμπιακός σε πανάκριβο συμβόλαιο του!