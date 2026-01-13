Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Ειδικό όρο για τραυματισμό έβαλε ο Ολυμπιακός σε πανάκριβο συμβόλαιο του! 13-01-2026 23:20 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εισηγήθηκε την ανανέωση του συμβολαίου του, η διοίκηση του έδωσε τα χρήματα που ζητάει, όμως πήρε και τα... μέτρα της. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ H «Νταντά» επιστρέφει στο MEGA ως… άντρας! Ο αγαπημένος ηθοποιός που θα την υποδυθεί στην πιο αμφιλεγόμενη κωμωδία της νέας σεζόν dailymedia.gr Βρες τον παίκτη από το παρατσούκλι: Θα κάνεις πάνω από 8/10 στο δύσκολο κουίζ γνώσεων και μνήμης που το 50% δεν περνάει τη βάση; menshouse.gr Δολοφονία διασώστριας: Το βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι αρχές ρίχνει φως στο μυστήριο της Σύρου instanews.gr «Αλλιώς θα ζητήσω δημόσια συγγνώμη»: Το ποσοστό που προβλέπει ο γκουρού των δημοσκοπήσεων ότι θα πάρει ο Τσίπρας στις εκλογές instanews.gr Ζεστό, με μελωμένο φύλλο και βελούδινη, αφράτη κρέμα: Το καλύτερο γαλακτομπούρεκο σε γεύση, υφή και άρωμα menshouse.gr Ο επιθετικός που θέλει ο Λίσι και ο παίκτης που ξεκλειδώνει τον Ζαφείρη menshouse.gr Ήταν γνωστό απ’ την αρχή για τον Ταμπόρδα menshouse.gr Από το Bachelor, πρώτη σε αγώνες bodybuilding: Τη νέα εικόνα της Αθηνάς New York δεν θα την πίστευε ούτε ο Αλέξης Παπάς (Pics) dailymedia.gr Ειδικό όρο για τραυματισμό έβαλε ο Ολυμπιακός σε πανάκριβο συμβόλαιο του! SHARE