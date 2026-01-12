Τον βρήκε ο Ριμπάλτα, ανακοινώνει μεταγραφή η ΑΕΚ

Ο Νίκολις τον ζήτησε, ο Ριμπάλτα βρήκε τον… εκλεκτό και η περίπτωσή του θα θυμίζει Μπαρναμπάς Βάργκα.

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