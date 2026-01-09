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Πρόταση έκπληξη για Ποντένσε - Ελ Κααμπί στον Ολυμπιακό

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Η προσφορά που... έσκασε στο Λιμάνι και εμπλέκει το μέλλον των Ντάνιελ Ποντένσε και Αγιούμπ Ελ Κααμπί και ποιος παίκτης που έχει συμβόλαιο με τους Πειραιώτες, μπορεί να παίξει στον Άρη για το υπόλοιπο της σεζόν.

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Πρόταση έκπληξη για Ποντένσε - Ελ Κααμπί στον Ολυμπιακό