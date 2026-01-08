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Υπογράφει τον... νέο Ροντινέι ο Ολυμπιακός

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Η πρώτη μεταγραφή του Ιανουαρίου για τον Ολυμπιακό, τι περιμένουν να τους δώσει στο Λιμάνι και γιατί πρέπει να δουλέψει πολύ μαζί του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. 

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Υπογράφει τον... νέο Ροντινέι ο Ολυμπιακός