Υπογράφει τον... νέο Ροντινέι ο Ολυμπιακός

Η πρώτη μεταγραφή του Ιανουαρίου για τον Ολυμπιακό, τι περιμένουν να τους δώσει στο Λιμάνι και γιατί πρέπει να δουλέψει πολύ μαζί του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

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