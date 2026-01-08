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Μένει στον Ολυμπιακό ο Ελ Κααμπί με… συμβόλαιο-Μίδα - «Φέρνει» και Άμραμπατ

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Το πανάκριβο συμβόλαιο που είναι έτοιμος να υπογράψει στον Ολυμπιακό ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, υπόθεση του Άμραμπατ και η πιθανή αποχώρηση του Σιπιόνι. 

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Μένει στον Ολυμπιακό ο Ελ Κααμπί με… συμβόλαιο-Μίδα - «Φέρνει» και Άμραμπατ