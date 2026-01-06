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Ο Κάικι των 10 εκατ. για μεγάλη ελληνική ομάδα

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Το νέο όνομα από τη Βραζιλία που ενδιαφέρει σοβαρά ελληνικό σύλλογο και το μανατζερικό του γραφείο που κάνει δουλειές εκατομμυρίων.

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Ο Κάικι των 10 εκατ. για μεγάλη ελληνική ομάδα