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Είχε συμφωνήσει με Μελισσανίδη ο Νίκολιτς - Γιατί δεν ήρθε τότε στην ΑΕΚ

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Ο Μάριος Ηλιόπουλος πέτυχε... φλέβα χρυσού με τον Μάρκο Νίκολιτς, ωστόσο ο Σέρβος προπονητής θα μπορούσε να είχε έρθει στην ΑΕΚ και μερικά χρόνια πριν. 

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Είχε συμφωνήσει με Μελισσανίδη ο Νίκολιτς - Γιατί δεν ήρθε τότε στην ΑΕΚ