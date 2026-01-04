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ΑΕΚ για Αφρικανό μέσο «κτήνος»: Ντιένγκ, «Μαέστρο» και Μπεργκ

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Η επόμενη ακριβή και... ψαγμένη μεταγραφή του Χαβιέρ Ριμπάλτα και η αποκάλυψη για τα τρία ονόματα που έχουν πέσει ήδη στο τραπέζι. 

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ΑΕΚ για Αφρικανό μέσο «κτήνος»: Ντιένγκ, «Μαέστρο» και Μπεργκ