Ο λόγος που δεν παίζει ο Γιατζίτσι στον Ολυμπιακό

Γιατί ήταν σημαντικό για τον Ολυμπιακό να κατακτήσει το Σούπερ Καπ, η μεταγραφή που χρειάζεται η ομάδα και γιατί ο Μεντιλίμπαρ δεν δίνει περισσότερο χρόνο στον Γιαζίτσι.

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