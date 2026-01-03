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Ο λόγος που δεν παίζει ο Γιατζίτσι στον Ολυμπιακό

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Γιατί ήταν σημαντικό για τον Ολυμπιακό να κατακτήσει το Σούπερ Καπ, η μεταγραφή που χρειάζεται η ομάδα και γιατί ο Μεντιλίμπαρ δεν δίνει περισσότερο χρόνο στον Γιαζίτσι.

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Ο λόγος που δεν παίζει ο Γιατζίτσι στον Ολυμπιακό