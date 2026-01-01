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Ταξίδι στην Σκωτία για τον Έλληνα…Spiderman η ΑΕΚ!

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Το καλοκαίρι του 2025 το market value του Έλληνα μεσοεπιθετικού ήταν κάτω από 400.000 ευρώ και τώρα, 6 μήνες μετά, έχει εκτοξευτεί. Το ξεκίνημα στον ΠΑΟΚ και πως έφτασε στην Χαρτς.

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Ταξίδι στην Σκωτία για τον Έλληνα…Spiderman η ΑΕΚ!