Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Ταξίδι στην Σκωτία για τον Έλληνα…Spiderman η ΑΕΚ! 01-01-2026 22:40 SDNA Newsroom ΟΜΑΔΕΣ ΑΕΚ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Το καλοκαίρι του 2025 το market value του Έλληνα μεσοεπιθετικού ήταν κάτω από 400.000 ευρώ και τώρα, 6 μήνες μετά, έχει εκτοξευτεί. Το ξεκίνημα στον ΠΑΟΚ και πως έφτασε στην Χαρτς. Διαβάστε περισσότερα μ' ένα κλικ εδώ! Σε δύσκολη θέση η Πόπη Τσαπανίδου dailymedia.gr Επιλογή 3 πλατφόρμες, αλλαγές και νέα δεδομένα: Ποιες ομάδες της Superleague θα δείχνει κάθε κανάλι τη νέα σεζόν 3 πλατφόρμες, αλλαγές και νέα δεδομένα: Ποιες ομάδες της Superleague θα δείχνει κάθε κανάλι τη νέα σεζόν dailymedia.gr Έφερε σε δύσκολη θέση την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ο Τραμπ instanews.gr Ο Τσίπρας στέλνει μήνυμα: Ποιο πρόσωπο που είδαμε στο ντοκιμαντέρ του Παπαχελά για τη 17Ν βάζει στη λίστα της ΕΛ.Α.Σ. instanews.gr Μετά τον Παναθηναϊκό: Το επόμενο βήμα του Τάσου Μπακασέτα menshouse.gr Συγκλονιστικά νερά, δωμάτια πάνω στη θάλασσα: Το νησί-τσέπης που κάνεις τις πιο τίμιες διακοπές, περπατιέται από τη μία άκρη στην άλλη menshouse.gr Η μεγαλύτερη ντροπή του Μουντιάλ… menshouse.gr 10 ερωτήσεις βασικών γνώσεων: Μπορείς πάνω από 7/10 στο κουίζ ορθογραφίας που οι μισοί Έλληνες δεν περνούν τη βάση; menshouse.gr Ταξίδι στην Σκωτία για τον Έλληνα…Spiderman η ΑΕΚ! SHARE