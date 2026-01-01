Ταξίδι στην Σκωτία για τον Έλληνα…Spiderman η ΑΕΚ!

Το καλοκαίρι του 2025 το market value του Έλληνα μεσοεπιθετικού ήταν κάτω από 400.000 ευρώ και τώρα, 6 μήνες μετά, έχει εκτοξευτεί. Το ξεκίνημα στον ΠΑΟΚ και πως έφτασε στην Χαρτς.