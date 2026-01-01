Deal 7 εκατ. η ΑΕΚ για Βάργκα - Ο άνθρωπος-κλειδί πίσω από τη μεταγραφή

Πώς η ΑΕΚ έκλεισε τη σπουδαία μεταγραφή του Ούγγρου επιθετικού, το πανάκριβο Χριστουγεννιάτικο δώρο του Μάριου Ηλιόπουλου, οι προτάσεις που απορρίφθηκαν και ποιοι... έτρεξαν την υπόθεση.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.