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Deal 7 εκατ. η ΑΕΚ για Βάργκα - Ο άνθρωπος-κλειδί πίσω από τη μεταγραφή

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Πώς η ΑΕΚ έκλεισε τη σπουδαία μεταγραφή του Ούγγρου επιθετικού, το πανάκριβο Χριστουγεννιάτικο δώρο του Μάριου Ηλιόπουλου, οι προτάσεις που απορρίφθηκαν και ποιοι... έτρεξαν την υπόθεση. 

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Deal 7 εκατ. η ΑΕΚ για Βάργκα - Ο άνθρωπος-κλειδί πίσω από τη μεταγραφή