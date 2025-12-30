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Πολύ κοντά σε Μιναμίνο μεγάλη ελληνική ομάδα - Απίστευτη ατυχία!

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Ο πρώην σταρ της Λίβερπουλ και της Μονακό ήταν κοντά σε ένα σπουδαίο deal ώστε να παίξει ποδόσφαιρο στην Ελλάδα.

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Πολύ κοντά σε Μιναμίνο μεγάλη ελληνική ομάδα - Απίστευτη ατυχία!