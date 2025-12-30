Η «κλοπή» Ριμπάλτα με Γκεοργκίεφ - Γιατί έβαλε STOP σε Τσάπρα και Σάλιακα

Πώς ο Χαβιέρ Ριμπάλτα πρόλαβε κορυφαίο σύλλογο και έφερε στην ΑΕΚ τον Μαρτίν Γκεοργκίεφ, τα 10.5 εκατομμύρια που έχει δώσει ο Μάριος Ηλιόπουλος και η νέα… μάχη με τον Ολυμπιακό.

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