«Θέμα» με Μάνσα στον Ολυμπιακό, πιθανό να αποχωρήσει!

Το... βέτο Μεντιλίμπαρ ενόψει Ιανουαρίου και γιατί πλέον είναι πολύ πιθανό να αποχωρήσει ο υψηλόσωμος στόπερ ακόμα και τώρα.

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