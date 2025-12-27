Μεγάλη ελληνική ομάδα για τον ελεύθερο Φούντα

Ο Ταξιάρχης Φούντας πέρυσι πωλούνταν 2 εκατομμύρια, όμως τώρα μπορεί να υπογράψει σε όποια ομάδα του Big-4 θέλει… τζάμπα.

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