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Μεγάλη ελληνική ομάδα για τον ελεύθερο Φούντα

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Ο Ταξιάρχης Φούντας πέρυσι πωλούνταν 2 εκατομμύρια, όμως τώρα μπορεί να υπογράψει σε όποια ομάδα του Big-4 θέλει… τζάμπα.

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Μεγάλη ελληνική ομάδα για τον ελεύθερο Φούντα