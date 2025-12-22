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Οι 4 μεταγραφές που θέλει ο Νίκολιτς για να φέρει το treble στην ΑΕΚ

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Πώς η μαγεία του… νέου Μπάγεβιτς, Μάρκο Νίκολιτς ήρθε πριν τα Χριστούγεννα στην ΑΕΚ, γιατί είναι η πιο «ενδιαφέρουσα» ομάδα στην Ελλάδα και τι πρέπει να γίνει τον Ιανουάριο.

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Οι 4 μεταγραφές που θέλει ο Νίκολιτς για να φέρει το treble στην ΑΕΚ