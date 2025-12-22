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2.5 εκατ. για «πακέτο» Τσάπρα-Κωστή και η ομάδα φαβορί για Βήχο

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Πόσα χρήματα θέλει ο Γιάννης Κομπότης για να πουλήσει τον Ιανουάριο και ποιους έχουν στο… στόχαστρο ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός;

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2.5 εκατ. για «πακέτο» Τσάπρα-Κωστή και η ομάδα φαβορί για Βήχο