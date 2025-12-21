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Εξαντλείται ο χρόνος του στον Ολυμπιακό

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Τι... έφταιξε και δεν νίκησε ο Ολυμπιακός την Κηφισιά; οι ευθύνες Ρέτσου-Ροντινέι, ο Ταρέμι που ακόμα περιμένει την μπάλα και η διαιτησία.

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Εξαντλείται ο χρόνος του στον Ολυμπιακό