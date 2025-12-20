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Έκτακτη σύσκεψη στον Ολυμπιακό - Ποιοι φεύγουν, κρούση σε Έλληνα

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Συνάντηση διοίκησης-προπονητή πραγματοποιήθηκε στον Ολυμπιακό. Τι ζήτησε ο κόουτς, τα νέα ονόματα που έπεσαν στο τραπέζι και οι κινήσεις του Ιανουαρίου.

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Έκτακτη σύσκεψη στον Ολυμπιακό - Ποιοι φεύγουν, κρούση σε Έλληνα