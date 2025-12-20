Έκτακτη σύσκεψη στον Ολυμπιακό - Ποιοι φεύγουν, κρούση σε Έλληνα

Συνάντηση διοίκησης-προπονητή πραγματοποιήθηκε στον Ολυμπιακό. Τι ζήτησε ο κόουτς, τα νέα ονόματα που έπεσαν στο τραπέζι και οι κινήσεις του Ιανουαρίου.