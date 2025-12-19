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Σιωπηρή «καμπάνα» Μεντιλίμπαρ σε ξένο του Ολυμπιακού

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Γιατί αποχώρησε ο Ρεμί Καμπελά από τον Ολυμπιακό στα μέσα Δεκεμβρίου, ο Έλληνας που σκέφτονται ξανά στο Λιμάνι και ποιος έμεινε εκτός για να πάρει το... μάθημά του.

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Σιωπηρή «καμπάνα» Μεντιλίμπαρ σε ξένο του Ολυμπιακού