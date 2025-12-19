Σιωπηρή «καμπάνα» Μεντιλίμπαρ σε ξένο του Ολυμπιακού

Γιατί αποχώρησε ο Ρεμί Καμπελά από τον Ολυμπιακό στα μέσα Δεκεμβρίου, ο Έλληνας που σκέφτονται ξανά στο Λιμάνι και ποιος έμεινε εκτός για να πάρει το... μάθημά του.