Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ανοίγει ιδιωτικό club όπου απαγορεύονται τα κινητά

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο επεκτείνει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες εκτός γηπέδων με ένα project που βασίζεται σε έναν αυστηρό κανόνα: την απόλυτη ιδιωτικότητα.

Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, ο Πορτογάλος σταρ ανοίγει ένα κλειστό ιδιωτικό club, στο οποίο απαγορεύονται πλήρως τα smartphones και κάθε μορφή καταγραφής. Το νέο εγχείρημα, με την ονομασία Vega Private Members Club, λειτουργεί ως χώρος περιορισμένης πρόσβασης για μόλις 600 μέλη παγκοσμίως. Η είσοδος προϋποθέτει εφάπαξ κόστος περίπου 20.000 δολαρίων, προσφέροντας ισόβια συνδρομή, χωρίς φωτογραφίες, βίντεο ή social media.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο χώρος χρησιμοποιείται ως ήσυχο περιβάλλον για επαγγελματικές συναντήσεις, με meeting rooms και ιδιωτικά γραφεία. Το βράδυ, μεταμορφώνεται σε εστιατόριο και bar αποκλειστικά για τα μέλη, διατηρώντας τον ίδιο αυστηρό κανονισμό ιδιωτικότητας.

Η φιλοσοφία του club βασίζεται στην ιδέα ότι, σε μια εποχή όπου τα πάντα καταγράφονται και δημοσιοποιούνται, η ανωνυμία και η αποσύνδεση από τις οθόνες αποτελούν πλέον είδος πολυτελείας. Το project δεν έχει παρουσιαστεί ως νυχτερινό κέντρο ή χώρος διασκέδασης με celebrities, αλλά ως κλειστό περιβάλλον χαμηλού προφίλ για ανθρώπους που αναζητούν διακριτικότητα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για την τοποθεσία ή τη διαδικασία επιλογής των μελών, ενώ το concept φαίνεται να ευθυγραμμίζεται με μια ευρύτερη τάση private clubs υψηλού κύρους που επενδύουν στην “ψηφιακή σιωπή”.

Πηγή: unboxholics.com