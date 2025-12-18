Διεθνής πολίστας με αργυρό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες γράφει στίχους για τον Πλούταρχο

Καλός ο αθλητισμός και δη η ενασχόληση με ένα άθλημα που θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως «εθνικό» αν είχε μεγαλύτερη προβολή, αλλά εξίσου καλές και οι καλλιτεχνικές ανησυχίες.

Ο Μάριος Καπότσης δεν μένει μόνο στις υποχρεώσεις του με τη Βουλιαγμένη αλλά έχει έναν κρυφό άσσο στο μανίκι και γι' αυτόν μίλησε στην εκπομπή Buongiorno, όπου αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον Γιάννη Πλούταρχο, τραγούδια του οποίου έχουν τους στίχους του.

«Είναι μεγάλη μου τιμή να γράφω στίχους για τον Γιάννη Πλούταρχο. Είναι ένα πολύ όμορφο κομμάτι και ο Γιάννης Πλούταρχος έχει βάλει τη μοναδική του φωνή. Όλες οι συνεργασίες και με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και άλλες που θα έρθουν ξεκινάνε από τον Χριστούδουλο Σιγανό.

Ο Γιάννης Πλούταρχος είναι πολύ ωραίος άνθρωπος, όπως και ο γιος του, ο Γιώργος Κακοσαίος, που κάνουμε και σε αυτόν τραγούδι. Όποτε βρω χρόνο πηγαίνω στα μπουζούκια, αλλά είναι δύσκολο να το συνδυάσω με τον πρωταθλητισμό», τόνισε χαρακτηριστικά ο Καπότσης, αργυρός Ολυμπιονίκης με την εθνική ομάδα πόλο στο Τόκιο.