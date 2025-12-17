Είναι ο MVP του Ολυμπιακού, αλλά ο Μεντιλίμπαρ δεν τον... βλέπει για 11αδα!

Γιατί ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έβαλε «βασικούς» στο ματς Κυπέλλου με τον Ηρακλή, ποιοι ξεχώρισαν με την εμφάνισή τους, η επιστροφή του Ρέτσου και το γκολ που χρειαζόταν ο Γιάρεμτσουκ.

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