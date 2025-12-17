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Η... κίνηση Ταμπόρδα που εντυπωσίασε και τον Μπενίτεθ

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Ο Βισέντε Ταμπόρδα ξεκίνησε βασικός με τον Παναθηναϊκό με την Καβάλα και άφησε καλές εντυπώσεις, καθώς όχι μόνο πέτυχε ένα πολύ ωραίο γκολ, αλλά συνολικά έδειξε καλά στοιχεία. Ποιοι άλλοι ξεχώρισαν; 

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Η... κίνηση Ταμπόρδα που εντυπωσίασε και τον Μπενίτεθ