Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Η... κίνηση Ταμπόρδα που εντυπωσίασε και τον Μπενίτεθ 17-12-2025 19:44 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Βισέντε Ταμπόρδα ξεκίνησε βασικός με τον Παναθηναϊκό με την Καβάλα και άφησε καλές εντυπώσεις, καθώς όχι μόνο πέτυχε ένα πολύ ωραίο γκολ, αλλά συνολικά έδειξε καλά στοιχεία. Ποιοι άλλοι ξεχώρισαν; Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ. Δεν νιώθεις χαρά ακόμα κι όταν κάνεις αυτό που σε ικανοποιεί; Αυτός είναι ο λόγος menshouse.gr Χατζηνικολάου – Κοσιώνη: Πολύ έντονη ενόχληση γι’ αυτό που γράφτηκε dailymedia.gr Κλείνει μόλις τελειώσει ο χειροποίητος γύρος του: Όποιος πρόλαβε, έφαγε το καλύτερο σουβλάκι της Αθήνας menshouse.gr Στην πρώτη γραμμή της ΕΛ.Α.Σ.: Οι 18 γυναίκες που έχει στο πλευρό του ο Αλέξης Τσίπρας instanews.gr Το καλύτερο deal: Η εντυπωσιακή σύζυγος του Γιώργου Θαναηλάκη παραμένει «το κορίτσι του» 18 χρόνια μετά dailymedia.gr Σαν νησί, χωρίς ακτοπλοϊκά: Με 70€ τη βραδιά ξυπνάς με τον ήχο του κύματος σε πέτρινα αρχοντικά που εξαφανίζονται από το booking στο λεπτό menshouse.gr 10 ερωτήσεις- παγίδα: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που θεωρείται το πιο δύσκολο στον κόσμο; menshouse.gr Τα παίζει όλα για όλα η Λατινοπούλου… instanews.gr Η... κίνηση Ταμπόρδα που εντυπωσίασε και τον Μπενίτεθ SHARE