Αντρέ Λουίζ για Ολυμπιακό - Φεύγει και ο Πνευμονίδης

Οι θέσεις που ψάχνει ενίσχυση ο Ολυμπιακός και τα πρώτα τρία ονόματα, ποιοι θα φύγουν μετά τον Καμπελά και οι υποθέσεις των Λιατσικούρα και Πνευμονίδη.