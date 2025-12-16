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Ο Έλληνας που θέλει ο Ελ Κελαϊφί από τη Super League - Δίνει 30 εκατ. η Παρί!

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Οι Πρωταθλητές Ευρώπης «δουλεύουν» ήδη για μία μεγάλη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή.

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Ο Έλληνας που θέλει ο Ελ Κελαϊφί από τη Super League - Δίνει 30 εκατ. η Παρί!