Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Ο Έλληνας που θέλει ο Ελ Κελαϊφί από τη Super League - Δίνει 30 εκατ. η Παρί! 16-12-2025 19:15 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Οι Πρωταθλητές Ευρώπης «δουλεύουν» ήδη για μία μεγάλη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ Σαν νησί, χωρίς ακτοπλοϊκά: Με 70€ τη βραδιά ξυπνάς με τον ήχο του κύματος σε πέτρινα αρχοντικά που εξαφανίζονται από το booking στο λεπτό menshouse.gr Τα παίζει όλα για όλα η Λατινοπούλου… instanews.gr Κλείνει μόλις τελειώσει ο χειροποίητος γύρος του: Όποιος πρόλαβε, έφαγε το καλύτερο σουβλάκι της Αθήνας menshouse.gr Δε «μάσησε» τα λόγια του ο Γιάννης Βαρδινογιάννης instanews.gr Δεν νιώθεις χαρά ακόμα κι όταν κάνεις αυτό που σε ικανοποιεί; Αυτός είναι ο λόγος menshouse.gr Το καλύτερο deal: Η εντυπωσιακή σύζυγος του Γιώργου Θαναηλάκη παραμένει «το κορίτσι του» 18 χρόνια μετά dailymedia.gr Χατζηνικολάου – Κοσιώνη: Πολύ έντονη ενόχληση γι’ αυτό που γράφτηκε dailymedia.gr 10 ερωτήσεις- παγίδα: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που θεωρείται το πιο δύσκολο στον κόσμο; menshouse.gr Ο Έλληνας που θέλει ο Ελ Κελαϊφί από τη Super League - Δίνει 30 εκατ. η Παρί! SHARE