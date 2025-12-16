Αναστάτωση με την εμφάνιση παρουσιάστριας του Sky Sports – Ενθουσιασμός στα social media (pics)

Για ακόμη μία φορά, γνωστή παρουσιάστρια αθλητικής εκπομπής κατάφερε να τραβήξει όλα τα βλέμματα και να προκαλέσει καταιγισμό σχολίων από τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η Κέιτ Τρέισι εντυπωσίασε με την επιλογή της ενδυμασίας της σε έξοδο που πραγματοποίησε στο Λονδίνο, με αφορμή τον εορτασμό των γενεθλίων της. Η δημοσιογράφος του Sky Sports δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από τη βραδινή της εμφάνιση, η οποία δεν πέρασε απαρατήρητη.

Η 31χρονη, που αριθμεί περισσότερους από 63.000 ακόλουθους στα social media, επέλεξε ένα μαύρο, διαφανές και ιδιαίτερα τολμηρό φόρεμα, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές της. Στις φωτογραφίες που ανάρτησε, πόζαρε με αυτοπεποίθηση, συνοδεύοντας την ανάρτηση με τη λιτή λεζάντα: «Birthday outfit».

Τα σχόλια κάτω από τις φωτογραφίες ήταν αποθεωτικά. «Ουάου», «είσαι εκπληκτική» και «απλώς εντυπωσιακή» ήταν μερικές μόνο από τις αντιδράσεις των ακολούθων της, με αρκετούς να της εύχονται χρόνια πολλά και να τη συγχαίρουν για το στυλ της.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση δεν αποτελεί εξαίρεση, καθώς η Κέιτ Τρέισι έχει συνηθίσει να κερδίζει τις εντυπώσεις τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων. Εκτός από το Sky Sports, συνεργάζεται και με το επίσημο κανάλι της Άστον Βίλα, όπου η παρουσία της συχνά δεν περνά απαρατήρητη.