Ανοίγει ο δρόμος για Τσιμίκα στον Ολυμπιακό - Πώληση που φέρνει τα πάνω-κάτω!

Στο Λιμάνι έχουν πολύ ψηλά στη μεταγραφική τους λίστα πλέον τον Έλληνα άσο και περιμένουν τις εξελίξεις στη Λίβερπουλ, αλλά και την πρόταση από Αργεντινή.

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