Ο πρώτος που φεύγει από τον Ολυμπιακό - Του «κλέβει» παίκτη ο Αλμέιδα!

Ο Ιανουάριος πλησιάζει και στον Ολυμπιακό ετοιμάζονται για αλλαγές στο ρόστερ. Ποιος βρίσκεται πλέον κοντά στην έξοδο και ο μεταγραφικός στόχος που απασχολεί έντονα και την Σεβίλλη των Αντόνιο Κορδόν και Αλμέιδα.