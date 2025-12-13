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Ο πρώτος που φεύγει από τον Ολυμπιακό - Του «κλέβει» παίκτη ο Αλμέιδα!

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Ο Ιανουάριος πλησιάζει και στον Ολυμπιακό ετοιμάζονται για αλλαγές στο ρόστερ. Ποιος βρίσκεται πλέον κοντά στην έξοδο και ο μεταγραφικός στόχος που απασχολεί έντονα και την Σεβίλλη των Αντόνιο Κορδόν και Αλμέιδα.

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Ο πρώτος που φεύγει από τον Ολυμπιακό - Του «κλέβει» παίκτη ο Αλμέιδα!